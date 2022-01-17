Конвой США остановлен в Сирии: американцы стали очень вежливы после конфликтов с русскими

Американцы пытались проехать через сирийский блокпост, на котором находились и российские военные. Пять американские бронемашин подъехали к блокпосту в селении Тель-Аль-Дахаб под Камышлы в провинции Хасеке, пытаясь проехать по нужному им маршруту.