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Конвой США остановлен в Сирии: американцы стали очень вежливы после конфликтов с русскими

Конвой США остановлен в Сирии: американцы стали очень вежливы после конфликтов с русскими

Американцы пытались проехать через сирийский блокпост, на котором находились и российские военные. Пять американские бронемашин подъехали к блокпосту в селении Тель-Аль-Дахаб под Камышлы в провинции Хасеке, пытаясь проехать по нужному им маршруту.

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