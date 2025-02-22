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Бетербиев и Бивол получат по $20 млн за реванш в Эр-Рияде 22 февраля

Бетербиев и Бивол получат по $20 млн за реванш в Эр-Рияде 22 февраля

Российские боксёры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол получат по $20 млн за участие в реванше, который пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде.

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