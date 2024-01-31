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Вести Кузбасс

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В Новокузнецке на городском электротранспорте появится бесплатная пересадка

В Новокузнецке на городском электротранспорте появится бесплатная пересадка

С 1 февраля жители смогут оплатить проезд в первом трамвае или троллейбусе, пересесть на другой маршрут, приложить к валидатору то же самое платежное средство в течение 60 минут и тогда повторно деньги не будут списаны.

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