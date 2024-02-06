Захарова упрекнула западных экологов в нежелании спасти косаток в Японии

Захарова упрекнула экологов на Западе в нежелании спасти косаток в Японии Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала ситуацию с косатками, застрявшими во льдах у берегов Японии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии