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  • Андрей
    Сами себе и ответили...🥲Скупой платит два...
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Ростислав Ищенко: Кто кому должен?

Ростислав Ищенко: Кто кому должен?

В 2014 году мне пришлось покинуть Киев. Думаю, что навсегда. По крайней мере желания возвращаться и начинать всё сначала ни у меня, ни у моей жены нет, а ребёнок всю свою сознательную жизнь (12 лет из 18) прожил в Москве — именно она для него родной город.

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