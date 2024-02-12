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Девять фактов о фильме «Карты, деньги, два ствола»

Девять фактов о фильме «Карты, деньги, два ствола»

Все что вам надо знать о самом безупречном пацанском фильме девяностых. В емкой форме и без балды. фото: кадр из фильмаВсе на картуВ 1998 году тридцатилетний уроженец Хартфордшира по имени Гай Ричи уговорил своих друзей поучаствовать в финансировании его первого фильма.

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Комментарии
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Алекс Вайс
Редкое кино, раз в 10 лет.
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7 час.

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