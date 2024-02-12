Девять фактов о фильме «Карты, деньги, два ствола»

Все что вам надо знать о самом безупречном пацанском фильме девяностых. В емкой форме и без балды. фото: кадр из фильмаВсе на картуВ 1998 году тридцатилетний уроженец Хартфордшира по имени Гай Ричи уговорил своих друзей поучаствовать в финансировании его первого фильма.