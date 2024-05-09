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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» настроен на долгосрочный проект и рассматривает Саутгейта и Поттера. Клуб не будет требовать результат от сменщика тен Хага первое время (The Telegraph)

Как утверждает The Telegraph, манкунианцы не будут выбирать преемника Эрика тен Хага только на основании его трофейного послужного списка, что повышает шансы Саутгейта и Поттера занять этот пост, если клуб решит уволить нидерландца.

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