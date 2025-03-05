Сибирячка зарубила маленькую дочь топором: главное за сутки по Сибири

Суд вынес приговор жительнице поселка Курагино Красноярского края за расправу над маленькой дочерью, Комик Леонид Кулаков не смог улететь из столицы Сибири, в Иркутске взлетели цены на вторичное жилье, фермы под Новосибирском закрываются из-за нехватки кадров, актер из Ангарска сыграет в продолжении популярного телесериала «Кордон», а скандальный Хилокский рынок массово покидают иностранцы.