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СК: следователи завели дело о теракте после атаки ВСУ на набережную в Сочи

СК: следователи завели дело о теракте после атаки ВСУ на набережную в Сочи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в Сочи.

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