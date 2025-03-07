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Тишковец: в Подмосковье кончился снег

Тишковец: в Подмосковье кончился снег

Граница снежного покрова ушла далеко на восток.Ведущий аналитик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сегодня известил "официально": Снежный покров в Подмосковье растаял повсеместно! По его информации, ни одна метеостанция в Московской области не фиксирует наличие снежного покрова.

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