Тишковец: в Подмосковье кончился снег

Граница снежного покрова ушла далеко на восток.Ведущий аналитик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сегодня известил "официально": Снежный покров в Подмосковье растаял повсеместно! По его информации, ни одна метеостанция в Московской области не фиксирует наличие снежного покрова.