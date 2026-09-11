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Царьград

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Тюмень: Комитет окажет помощь 90 пострадавшим в пожаре

Тюмень: Комитет окажет помощь 90 пострадавшим в пожаре

В поселке Славянский в Тюмени ночью 11 сентября произошел крупный пожар, оставивший около 90 человек без жилья и имущества.

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