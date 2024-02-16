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В Хабаровске поймали игромана, ограбившего банк

В Хабаровске поймали игромана, ограбившего банк

Ограбление банка произошло вечером по адресу Краснореченская, 69. Грабитель, вооруженный муляжами гранат и пистолетом, вынудил сотрудников выдать ему 11 миллионов рублей, а также унес часть денег в иностранной валюте.

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