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The Eurasia Daily news agency

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The share of the dollar in world reserves decreased due to Russia and China — Bessent

The share of the dollar in world reserves decreased due to Russia and China — Bessent

The actions of Russia and China have become the main factor in reducing the share of the US dollar in global reserve assets, said US Treasury Secretary Scott Bessent.

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