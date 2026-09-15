The share of the dollar in world reserves decreased due to Russia and China — Bessent

The actions of Russia and China have become the main factor in reducing the share of the US dollar in global reserve assets, said US Treasury Secretary Scott Bessent.
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