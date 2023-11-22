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Журналист Фенвик: Улыбка Путина означает тяжелый момент для Киева и Запада

Журналист Фенвик: Улыбка Путина означает тяжелый момент для Киева и Запада

Специалист в сфере журналистских расследований из Франции Галаге Фенвик указал на тот факт, что то, что лидер Российской Федерации Владимир Путин улыбается в рамках различных международных переговоров, оказалось обозначением трудного времени для киевского режима и союзных ему государств.

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