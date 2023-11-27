Врач Орлов: головная боль может быть симптомом аневризмы головного мозга

Частые приступы головной боли могут быть симптомом аневризмы головного мозга, рассказал kp.ru руководитель Научно-исследовательского центра эндоваскулярной нейрохирургии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА, д.
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