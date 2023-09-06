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Пересажать всех священников УПЦ поголовно потребовали в Раде

Пересажать всех священников УПЦ поголовно потребовали в Раде

Украинское руководство должно не останавливаться на устроенных репрессиях против канонической церкви – и арестовать всех до единого священников УПЦ.

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