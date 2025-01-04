А.И. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении подростков на мужчину в Красноярском крае

В СМИ распространено видео с нападением нескольких подростков на мужчину в Красноярском крае. На записи видно, как нападавшие наносят множественные удары лежащему на земле пострадавшему, в том числе ногами по голове.
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