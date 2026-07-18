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Внебрачному сыну Жириновского предъявлен иск о выселении из особняка в Дарьине

Внебрачному сыну Жириновского предъявлен иск о выселении из особняка в Дарьине

Олегу Эйдельштейну, внебрачному сыну Владимира Жириновского, грозит выселение из элитного коттеджа политика в Дарьине, где он проживает несколько лет.

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