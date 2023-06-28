Будет вкусно

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Как приготовить молодую картошку: 4 блюда с секретиками

Как приготовить молодую картошку: 4 блюда с секретиками

Молодая картошечка — настоящий летний деликатес. Когда она появляется на прилавках магазинов, нам уже не хочется есть прошлогоднюю, хотя цена на нее заметно ниже.

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