Как приготовить молодую картошку: 4 блюда с секретиками

Молодая картошечка — настоящий летний деликатес. Когда она появляется на прилавках магазинов, нам уже не хочется есть прошлогоднюю, хотя цена на нее заметно ниже.
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