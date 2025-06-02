В России не зафиксировали случаев завоза вируса Коксаки

Случаев завоза вируса Коксаки в Россию нет. Об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора. «В Российской Федерации случаев завоза вируса… не зарегистрировано», — указали в ведомстве, подчеркнув, что в стране стабильная и контролируемая эпидемиологическая ситуация.
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