Новая школа, дороги и чистая вода: в Буинске обсудили достижения и планы

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой Развитие социальной инфраструктуры, строительство дорог, модернизация коммунальной сферы и поддержка общественных инициатив стали главными темами форума «Работаем на результат!», который прошел в Буинском районе.
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