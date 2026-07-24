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Татар-информ

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Новая школа, дороги и чистая вода: в Буинске обсудили достижения и планы

Новая школа, дороги и чистая вода: в Буинске обсудили достижения и планы

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой Развитие социальной инфраструктуры, строительство дорог, модернизация коммунальной сферы и поддержка общественных инициатив стали главными темами форума «Работаем на результат!», который прошел в Буинском районе.

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