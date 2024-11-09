В Германии заподозрили Шольца в нарушении одного обещания по Украине

Член бундестага от фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Серап Гюлер подняла вопрос о работе немецких военных консультантов в Киеве вопреки заверению канцлера ФРГ Олафа Шольца не отправлять солдат Бундесвера на Украину.
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