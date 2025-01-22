Трамп неожиданно обратился к Путину

По мнению Дональда Трампа, настало время для достижения соглашения по поводу конфликта на Украине. Он предупредил, что в случае отказа России от переговоров, Соединённые Штаты введут высокие тарифы и санкции на импорт российских товаров как для США, так и для других стран.