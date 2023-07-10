Закон, порядок, государство

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  • Александр Лесков
    С-суки!  Списывать — это  не  компенсировать  инфляцию и бюрократы  в ПФР это могут —легко  списать. И  вон  гомонят ...Из пенсии вычтут ...
  • Ингерман Ланская
    ну ,так вали из этого ,ненавистного тебе, государства.... вали в эСэСИз пенсии вычтут ...
  • Виктория Виктория
    "Закон, порядок, государство" - задолбали уже......Из пенсии вычтут ...

Замминистра обороны Николай Панков поздравил победителей финала юнармейской игры «Победа» 2023 года

Замминистра обороны Николай Панков поздравил победителей финала юнармейской игры «Победа» 2023 года

«Победа» проводится при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

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