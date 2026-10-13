РИА: причиной гибели горняка в шахте под Ростовом был взрыв при заряжании забоя

Причиной гибели работника на шахте «Обуховская» в Ростовской области был взрыв при заряжании забоя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
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