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Россиян предупредили об опасности фотосессий с опавшей листвой

Россиян предупредили об опасности фотосессий с опавшей листвой

Эксперт Антон Ершов в беседе с ИС «ВЕСТИ» рассказал, какую опасность для здоровья могут представлять фотосессии с опавшей осенней листвой.

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