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Царьград

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Стоимость бензина на Кубани за неделю снизилась на 0,8%

Стоимость бензина на Кубани за неделю снизилась на 0,8%

Против двух компаний из Краснодарского края возбудили дело из-за повышения цен на топливо.Стоимость бензина на Кубани за неделю упала на 0,8%, а на дизельное топливо — на 1%, свидетельствуют данные Росстата.

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