Стоимость бензина на Кубани за неделю снизилась на 0,8%

Против двух компаний из Краснодарского края возбудили дело из-за повышения цен на топливо.Стоимость бензина на Кубани за неделю упала на 0,8%, а на дизельное топливо — на 1%, свидетельствуют данные Росстата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии