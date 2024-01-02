AS: «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за Киммиха

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание AS, также к немецкому футболисту проявляют интерес «Барселона» и «Манчестер Сити».
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