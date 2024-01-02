RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • айрат
    Пока существует израиловка, на Ближнем Востоке будут постоянные войны развязанные евреями! Израиловка- это плацдарм а...МИД Германии прос...
  • Влад Владимиров
    Находясь с этими чкдушными хохлами в состоянии войны, РФ должна долбить их там,буквально,блин,во всех местах... Чтоб...Военная хроника с...
  • Георгий Михалев
    Иранский народ поднялся на борьбу за свободу от кровавого режима аятолл.Раиси: исполнител...

AS: «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за Киммиха

AS: «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за Киммиха

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание AS, также к немецкому футболисту проявляют интерес «Барселона» и «Манчестер Сити».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх