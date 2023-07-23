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Спикер парламента Крыма Константинов после гибели в зоне СВО военкора Журавлева пообещал, что Украина ответит за все преступления

Спикер парламента Крыма Константинов после гибели в зоне СВО военкора Журавлева пообещал, что Украина ответит за все преступления

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов после гибели в зоне спецоперации военного корреспондента Ростислава Журавлева пообещал, что Украина ответит за все злодеяния.

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