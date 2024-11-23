Правительство ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Правительство России ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение, которое будет действовать с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий, говорится в сообщении на сайте правительства.
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