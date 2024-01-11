Кто и как ворует? Афера с золотом в России касается всех – Пронько раскрыл схемы

Известно, что мудрый учится на чужих ошибках, умный – на своих, а глупый их повторяет…Казалось бы, нынешние высокопоставленные чиновники, которые управляют экономикой и финансами, допустили уже такое количество ошибок, что клеймо негде ставить.
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