В миллеровском детском саду №2 отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Это большой христианский праздник. Православные люди в этот день вспоминают, что Дева Мария покрывает нас своим Пресветлым Покровом, защищает от всяких бед, подобно тому, как покрывается осенью земля разноцветным ковром из листьев.
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