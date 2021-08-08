Захарова объяснила национализм «скромного еврейского парня» Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала возмущение «пропагандистскими» публикациями западных СМИ, которые фактически обвинили ее во лжи и оскорблении президента Украины Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии