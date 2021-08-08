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АнтиДЕЗА - Сила в Правде!

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Свежие комментарии

Захарова объяснила национализм «скромного еврейского парня» Зеленского

Захарова объяснила национализм «скромного еврейского парня» Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала возмущение «пропагандистскими» публикациями западных СМИ, которые фактически обвинили ее во лжи и оскорблении президента Украины Владимира Зеленского.

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