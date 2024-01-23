Цифровой воинский учет сделают на «Гособлаке» вместо «Гостеха». Проект будет создан с нуля

Электронный реестр воинского учета исключен из плана разработки на базе «Гостеха» — единой платформы для госуслуг и информационных систем органов властиКак сообщает Forbes со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий для улучшения предпринимательской деятельности, государственный информационный сервис «Единый реестр воинского учета» (ГИС ЕРВУ) не будет реализован на платформе «Гостех».