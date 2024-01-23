Цифровой воинский учет сделают на «Гособлаке» вместо «Гостеха». Проект будет создан с нуля

Электронный реестр воинского учета исключен из плана разработки на базе «Гостеха» — единой платформы для госуслуг и информационных систем органов властиКак сообщает Forbes со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий для улучшения предпринимательской деятельности, государственный информационный сервис «Единый реестр воинского учета» (ГИС ЕРВУ) не будет реализован на платформе «Гостех».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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