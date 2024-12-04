Ватикан закрыл монастырь кармелиток в Техасе

Кармелитский монастырь Пресвятой Троицы в Арлингтоне, штат Техас, был закрыт по распояржению Святого Престола спустя месяц после того, как его насельники были исключены из ордена кармелитов и исключены из религиозной жизни.
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