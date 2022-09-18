Федеральное агентство новостей Граждане европейских стран не потерпят высокие счета за электроэнергию и потребуют смены властей, что может привести к формированию новых, более лояльных по отношению к Москве правительств.
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