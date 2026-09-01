1 сентября — день, когда главными героями становятся учителя. Но что было бы, если бы вместо привычных педагогов у школьной доски оказались звезды шоу-бизнеса? В редакции 5-tv.
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