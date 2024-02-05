Gazeta Wyborcza: польские спецслужбы прослушивали Тихановскую

Польские спецслужбы прослушивали разговоры бывшего кандидата по пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, когда она приезжала в Польшу, предполагается, что к делу о прослушке Тихановской может быть причастен депутат Иоахим Брудзиньский.
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