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Страна и люди

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В Новокузнецке поставят памятник Сталину

В Новокузнецке поставят памятник Сталину

Мэр Новокузнецка поручил чиновникам найти в городе место под установку памятника Сталину.В советское время город назывался Сталинск и в нем конечно же был памятник Сталину, тем более, что город в современном своем виде возник во время индустриализации СССР.

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