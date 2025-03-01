Политолог рассказал, какие конфликты могут ждать Россию после окончания СВО. Даже после окончания специальной военной операции Россию не оставят в покое.
После победы на Украине полыхнёт сразу в четырёх регионах – Военный политолог Сивков
Комментарии
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Валерий Симоненко
Да! Вхождение в состав России Херсонской, Запорожской, ДНР, ЛНР и плюс Одесская и Николаевская областей это ТОЖЕ ПОБЕДА! И Киев тогда на хрен не нужен вместе со своей обглоданной до костей, "нэнькой", Больщую часть которй тут же расхватают поляки, венгры и румыны с молдаванами и это будет пипец бандеростану! Поляки начнут мстить, яйца будут резать западенской бандерве венгры тоже от них не отстанут, а румыны с молдаванами начнут грабить их как бывшую Бессарабию!
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