После победы на Украине полыхнёт сразу в четырёх регионах – Военный политолог Сивков

ВС

Валерий Симоненко

Да! Вхождение в состав России Херсонской, Запорожской, ДНР, ЛНР и плюс Одесская и Николаевская областей это ТОЖЕ ПОБЕДА! И Киев тогда на хрен не нужен вместе со своей обглоданной до костей, "нэнькой", Больщую часть которй тут же расхватают поляки, венгры и румыны с молдаванами и это будет пипец бандеростану! Поляки начнут мстить, яйца будут резать западенской бандерве венгры тоже от них не отстанут, а румыны с молдаванами начнут грабить их как бывшую Бессарабию!