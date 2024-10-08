Будущие вэны Mercedes-Benz V-класса и Vito показаны в камуфляже[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В этом году семейству среднеразмерных фургонов и микроавтобусов Mercedes-Benz под кодом 447 исполняется десять лет.
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