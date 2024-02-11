Важная помощь бойцам, воюющим у Авдеевки и Кременной, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Воины благодарят наших читателей за тепловизоры, противоосколочные жилеты, генераторы, обогреватели, масксети, плащ-палатки, кирки, инструменты и за сварную сетку для защиты от дронов компанию «ОКСО» и ее гендиректора Юрия Данилова.