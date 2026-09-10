"Синьхуа": при сходе селя в провинции Цзянси погибли 16 человек

В результате схода селя в провинции Цзянси на юго-востоке Китая погибло не менее 16 человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает информационное агентство «Синьхуа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Шохин попросил ка...
- ВП Трамп заявил, что...
- ВП WP: США пригрозил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым