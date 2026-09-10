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Газета.ру

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"Синьхуа": при сходе селя в провинции Цзянси погибли 16 человек

"Синьхуа": при сходе селя в провинции Цзянси погибли 16 человек

В результате схода селя в провинции Цзянси на юго-востоке Китая погибло не менее 16 человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает информационное агентство «Синьхуа».

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