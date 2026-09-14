Фестиваль ушу в парке искусств «Музеон» собрал 45 тыс. гостей

В парке искусств «Музеон» 12 сентября состоялся фестиваль ушу, гостями которого стали 45 тысяч человек.
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