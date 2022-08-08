Царьград

4 532 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

В России раскрыли, какие запрещённые методы ведения войны использует «Азов»*

В России раскрыли, какие запрещённые методы ведения войны использует «Азов»*

Глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов дал интервью изданию "Коммерсантъ", в ходе которого рассказал о том, как запрещённый в России украинский неонацистской полк «Азов» использует запрещённые в мире способы ведения боевых действий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх