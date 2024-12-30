Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Количество бездомных в США возросло до исторического максимума

Количество бездомных в США возросло до исторического максимума

Количество людей в США, вынужденных жить на улице, в машинах или в приютах, выросло на 18% в годовом значении до более 770 тысяч человек, что является рекордом в современной истории, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики министерство жилищного строительства и городского развития страны.

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