Украинская армия берет Курск в кольцо 11 августа? Что об этом известно

Украинские Telegram-каналы утверждают, что ВСУ берут Курск в кольцо. Что об этом известно, правда ли это, какая обстановка в регионе 11 августа на самом деле? Вчера 7,8K прочитали Правда ли, что ВСУ берут Курск в кольцо 11 августа Telegram-канал «Война с фейками» обратил внимание на публикации украинских источников, что ВСУ якобы окружают Курск.