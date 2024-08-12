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Украинская армия берет Курск в кольцо 11 августа? Что об этом известно

Украинская армия берет Курск в кольцо 11 августа? Что об этом известно

Украинские Telegram-каналы утверждают, что ВСУ берут Курск в кольцо. Что об этом известно, правда ли это, какая обстановка в регионе 11 августа на самом деле? Вчера 7,8K прочитали Правда ли, что ВСУ берут Курск в кольцо 11 августа Telegram-канал «Война с фейками» обратил внимание на публикации украинских источников, что ВСУ якобы окружают Курск.

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