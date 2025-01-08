Завершено расследование уголовного дела в отношении трех украинских военнослужащих, взятых в плен на территории Курской области

По данным следствия, 12 августа 2024 года трое военнослужащих 91 отдельного противотанкового дивизиона ВФУ – Очимоский, Нечипорук и Гонобоблев, имея при себе автоматы АК-74, переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавеллин» и взрывные устройства, незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации.
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