В Хабаровском крае сотрудник полиции провела патриотическое мероприятие «Дороги победы»

В преддверии 80-летия Великой Победы инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции ОМВД России по району имени Лазо лейтенант полиции Ирина Киреева в рамках Всероссийской патриотической акции «Дороги победы» организовала встречу с учениками кадетского класса средней школы села Гродеково.
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