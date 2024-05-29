Польша разрешила ВСУ применять ее оружие для ударов по России

Это подтвердил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. На польское оружие, которое Варшава поставляет Украине, нет никаких ограничений, и оно может быть использовано в том числе для ударов по России.
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