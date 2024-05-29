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Польша разрешила ВСУ применять ее оружие для ударов по России

Польша разрешила ВСУ применять ее оружие для ударов по России

Это подтвердил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. На польское оружие, которое Варшава поставляет Украине, нет никаких ограничений, и оно может быть использовано в том числе для ударов по России.

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